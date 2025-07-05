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Бернарду Силва — о Жоте: его карьера говорит сама за себя, он прошёл самым сложным путём

Бернарду Силва — о Жоте: его карьера говорит сама за себя, он прошёл самым сложным путём
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Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился воспоминаниями о своём соотечественнике — нападающем «Ливерпуля» и сборной Португалии Диого Жоте, погибшем 3 июля в ДТП в Испании вместе со своим братом, игроком «Пенафиела» Андре Силвой.

«Я не могу даже представить боль семьи, Руте (жена Диого, — Прим. «Чемпионата»), детей, родителей об Андре и Диого.

Настоящий друг для всех нас. Его карьера, хотя это не самое важное, говорит сама за себя. Он не тренировался ни в какой большой команде, а прошёл самым сложным путём. Его страсть, стремление и самоотверженность позволили ему добиться успеха в жизни и построить блестящую карьеру.

Более важно то, каким он был человеком. Это те воспоминания, которые будут жить. Жота навсегда останется в наших сердцах. Он всегда будет с нами на каждом завтраке, ланче, обеде, на встречах в сборной, в играх на PlayStation или в карты...» — приводит слова Силвы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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