Тюкавин заявил, что учится в институте на пятёрки, но не вспомнил направление

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился подробностями своего обучения в институте, а также рассказал об успеваемости.

«Я учусь в институте, год остался. На кого? Не помню», — приводит слова Тюкавина «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что форвард, по собственному признанию, получает в институте высшие оценки. Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». Всего на счету нападающего 40 голов и 29 результативных передач в 122 встречах за бело-голубых.

Сейчас Тюкавин продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена, полученной в игре 19-го тура Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).