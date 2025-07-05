«Локомотив» и «Торпедо» не забили голов в товарищеском матче
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Окончен товарищеский матч, в котором встретились московские «Локомотив» и «Торпедо». Игра прошла в Москве на «РЖД Арене». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
05 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
0 : 0
Торпедо М
Москва, Россия
По итогам прошлого сезона «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» финишировало на второй строчке в Первой лиге и вышло в РПЛ.
Напомним, ранее этим летом суд отправил в следственный изолятор совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что «Торпедо» может покинуть РПЛ по ходу следующего сезона.
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