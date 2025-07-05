«Локомотив» и «Торпедо» не забили голов в товарищеском матче

Окончен товарищеский матч, в котором встретились московские «Локомотив» и «Торпедо». Игра прошла в Москве на «РЖД Арене». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0.

По итогам прошлого сезона «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» финишировало на второй строчке в Первой лиге и вышло в РПЛ.

Напомним, ранее этим летом суд отправил в следственный изолятор совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что «Торпедо» может покинуть РПЛ по ходу следующего сезона.