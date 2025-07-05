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Нападающий Хадсон-Одои обсуждает с «Ноттингем Форест» продление контракта — Sky Sports

Нападающий Хадсон-Одои обсуждает с «Ноттингем Форест» продление контракта — Sky Sports
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Нападающий «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одои обсуждает с клубом продление трудового соглашения. Об этом в соцсети X сообщает журналист Sky Sports Дхармеш Шетх.

По данным источника, переговоры продвигаются в позитивном ключе, но клубы английской Премьер-лиги и Серии А следят за ситуацией. Нынешний договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В 36 матчах прошлого сезона Каллум Хадсон-Одои забил пять голов и отдал три результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн.

По итогам розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ноттингем Форест» занял седьмое место в турнирной таблице с 65 очками.

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