«Крылья Советов» представили форму на сезон-2025/2026

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» в телеграм-канале представила форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2025/2026.

Форма выполнена в традиционных цветах клуба. Сообщается, что центральным элементом дизайна стала звуковая волна, олицетворяющая динамику финальных аккордов Симфонии №7 Дмитрия Шостаковича, завершённой в 1941 году в Куйбышеве. Вскоре после этого был образован футбольный клуб «Крылья Советов».

«Все мы — каждый болельщик, игрок, тренер, сотрудник — часть этой единой композиции под названием «Крылья Советов», — сказано в публикации.

Фото: ФК «Крылья Советов»

В сезоне РПЛ-2024/2025 «Крылья Советов» заняли 10-е место, набрав 31 очко. По окончании сезона самарский клуб покинул главный тренер Игорь Осинькин.