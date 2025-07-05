«ПСЖ» — «Бавария»: Мусиала покинул поле на носилках после столкновения с Доннаруммой

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил тяжёлую травму в концовке первого тайма четвертьфинального матча клубного чемпионата мира — 2025 с французским «ПСЖ», который проходит в эти минуты в Атланте (США). На данный момент в матче завершён первый тайм, счёт 0:0.

На кадрах видно, что 22-летний футболист немецкой команды получил перелом ноги в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. Последний, уходя в раздевалку, не смог сдержать слёз, а Мусиала был транспортирован с поля на носилках.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшим в матче «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд. Их встреча пройдёт сегодня вечером в Ист-Ратерфорде на арене «Метлайф» и начнётся в 23:00 мск.