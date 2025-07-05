В «Динамо» подтвердили, что «Зенит», «Спартак» и «Локо» были против совмещения Карпина

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что ряд клубов Российской Премьер-Лиги выступал против назначения главного тренера сборной России Валерия Карпина в столичный клуб.

— Да, это правда.

— Как вы отреагировали на такое заявление?

— Я не участвовал в дискуссии, я сидел, наблюдал за ней. А говорил в основном Максим Львович Митрофанов (генеральный секретарь РФС — прим. «Чемпионата»). В ответ.

— Какое у вас отношение к такой реакции ваших коллег из «Зенита», «Локомотива» и «Спартака»?

— Они имеют полное право на своё мнение, — приводит слова Пивоварова Metaratings.

13 июня 2025 года было объявлено о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо». В сборной России специалист работает с лета 2021-го. Ранее сообщалось, что РФС одобрил совмещение постов главным тренером в клубе и сборной до возвращения национальной команды к официальным соревнованиям.