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Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«ПСЖ» — «Бавария»: Дуэ открыл счёт на 78-й минуте

«ПСЖ» — «Бавария»: Дуэ открыл счёт на 78-й минуте
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В эти минуты в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» проходит четвертьфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречаются «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария». На данный момент идёт второй тайм, счёт стал 1:0 в пользу парижан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

Гол в составе «ПСЖ» на 78-й минуте забил 19-летний вингер Дезире Дуэ. Ему ассистировал Жоау Невеш.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшим в матче «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд. Их встреча пройдёт сегодня вечером в Ист-Ратерфорде на арене «Метлайф» и начнётся в 23:00 мск.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025
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