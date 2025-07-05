«ПСЖ» — «Бавария»: Дуэ открыл счёт на 78-й минуте

В эти минуты в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» проходит четвертьфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречаются «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария». На данный момент идёт второй тайм, счёт стал 1:0 в пользу парижан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гол в составе «ПСЖ» на 78-й минуте забил 19-летний вингер Дезире Дуэ. Ему ассистировал Жоау Невеш.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшим в матче «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд. Их встреча пройдёт сегодня вечером в Ист-Ратерфорде на арене «Метлайф» и начнётся в 23:00 мск.