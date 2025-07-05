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Тренер ЦСКА Челестини высказался о победе армейцев в контрольном матче с ОФК

Тренер ЦСКА Челестини высказался о победе армейцев в контрольном матче с ОФК
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Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини поделился впечатлениями от победы своей команды в матче BetBoom Братского кубка с сербским ОФК (4:2).

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
05 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Дивеев – 6'     2:0 Обляков – 22'     3:0 Мусаев – 25'     4:0 Глебов – 57'     4:1 Кабич – 70'     4:2 Пантович – 89'    

«Первые 60 минут команда играла очень хорошо. Я даже в перерыве сказал им, что они молодцы и всё правильно делают. Мы тренировали это всю неделю, и они воплотили в жизнь все наши наработки. Отношение к игре было очень хорошим, и я очень доволен.

Соперник сопротивлялся, делал всё, что мог, просто мы в первые 60 минут играли превосходно. У нас была интенсивность, качество, настрой, было нужное отношение к игре. Мы очень напряжённо работали последние две недели. Если честно, я ожидал, что матч пройдёт сложнее. Но команда меня даже удивила тем, как провела первые 60 минут. Мне понравилось отношение футболистов к матчу», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

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