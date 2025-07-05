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Дмитрий Тихий: когда позвали в «Серик», я даже не думал — сразу выехал

Дмитрий Тихий: когда позвали в «Серик», я даже не думал — сразу выехал
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Экс-защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался о возможном присоединении к команде «Серик» из второй лиги Турции. Ранее главным тренером клуба стал российский специалист Сергей Юран, который и рассказал о намерении пригласить футболиста в команду.

«На данный момент контракт с «Сериком» я не подписал. Пока всё так, как говорил Сергей Николаевич [Юран]. Но когда меня позвали в этот клуб, я даже не думал — сразу выехал», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее стало известно, что к новой команде Юрана присоединятся трое россиян. Состав «Серик Беледиеспор» пополнят Илья Берковский, Кирилл Гоцук и Дмитрий Тихий.

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