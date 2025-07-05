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Краснодар — Ростов, результат матча 5 июня 2025, счёт 4:2, Товарищеский матч

«Краснодар» победил «Ростов» в матче из трёх таймов с шестью голами
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Завершился товарищеский матч между клубами Российской Премьер-Лиги «Краснодаром» и «Ростовом». Игра проходила в рамках летних сборов в период подготовки к старту сезона-2025/2026. Встреча состояла из трёх таймов по 40 минут и завершилась уверенной победой «быков» со счётом 4:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
05 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
4 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Са – 1'     2:0 Кордоба – 23'     2:1 Сулейманов – 45'     3:1 Кобнан – 51'     3:2 Голенков – 83'     4:2 Кобнан – 89'    

Уже на первой минуте счёт открыл вингер «Краснодара» Виктор Са. На 23-й минуте отличился нападающий чемпионов России Джон Кордоба. На 45-й минуте новичок «Ростова» Тимур Сулейманов отыграл один мяч. На 51-й минуте форвард Мозес Кобнан вновь увеличил преимущество «горожан». На 83-й минуте нападающий Егор Голенков забил второй мяч «Ростова». На 89-й минуте Кобнан оформил дубль и установил окончательный счёт — 4:2.

«Ростов» в 1-м туре РПЛ встретится с «Зенитом». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге во второй половине июля. Для «Краснодара» сезон начнётся матчем за Суперкубок страны с ЦСКА в субботу, 12 июля.

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