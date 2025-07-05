«Краснодар» победил «Ростов» в матче из трёх таймов с шестью голами

Завершился товарищеский матч между клубами Российской Премьер-Лиги «Краснодаром» и «Ростовом». Игра проходила в рамках летних сборов в период подготовки к старту сезона-2025/2026. Встреча состояла из трёх таймов по 40 минут и завершилась уверенной победой «быков» со счётом 4:2.
Уже на первой минуте счёт открыл вингер «Краснодара» Виктор Са. На 23-й минуте отличился нападающий чемпионов России Джон Кордоба. На 45-й минуте новичок «Ростова» Тимур Сулейманов отыграл один мяч. На 51-й минуте форвард Мозес Кобнан вновь увеличил преимущество «горожан». На 83-й минуте нападающий Егор Голенков забил второй мяч «Ростова». На 89-й минуте Кобнан оформил дубль и установил окончательный счёт — 4:2.
«Ростов» в 1-м туре РПЛ встретится с «Зенитом». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге во второй половине июля. Для «Краснодара» сезон начнётся матчем за Суперкубок страны с ЦСКА в субботу, 12 июля.
- 5 июля 2025
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:49
-
20:45
-
20:37
-
20:37
-
20:26
-
20:25
-
20:24
-
20:17
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:40
-
19:23
-
19:09
-
19:09
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:48
-
18:48
-
18:37
-
18:25
-
18:21
-
18:12
-
17:57
-
17:57