«Краснодар» победил «Ростов» в матче из трёх таймов с шестью голами

Завершился товарищеский матч между клубами Российской Премьер-Лиги «Краснодаром» и «Ростовом». Игра проходила в рамках летних сборов в период подготовки к старту сезона-2025/2026. Встреча состояла из трёх таймов по 40 минут и завершилась уверенной победой «быков» со счётом 4:2.

Уже на первой минуте счёт открыл вингер «Краснодара» Виктор Са. На 23-й минуте отличился нападающий чемпионов России Джон Кордоба. На 45-й минуте новичок «Ростова» Тимур Сулейманов отыграл один мяч. На 51-й минуте форвард Мозес Кобнан вновь увеличил преимущество «горожан». На 83-й минуте нападающий Егор Голенков забил второй мяч «Ростова». На 89-й минуте Кобнан оформил дубль и установил окончательный счёт — 4:2.

«Ростов» в 1-м туре РПЛ встретится с «Зенитом». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге во второй половине июля. Для «Краснодара» сезон начнётся матчем за Суперкубок страны с ЦСКА в субботу, 12 июля.