Тренер ЦСКА Челестини высказался о полезности игры вратарей ногами

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча BetBoom Братского кубка с сербским ОФК (4:2) поделился точкой зрения об игре вратарей ногами.
— Вы поклонник [Роберто] Де Дзерби (главный тренер «Марселя». — Прим. «Чемпионата»). Будет ли вратарская игра ногами для вас так же важна, как для этого тренера?
— Да, мне нравится разыгрывать от ворот, но когда соперник стоит достаточно компактно, то мы их приглашаем на свою половину поля. В такие моменты нам нужно преимущество, и оно может быть достигнуто за счёт голкипера, который хорошо играет ногами. Есть правило, что за пять секунд ты должен дойти до ворот соперника и забить гол. Чтобы это сделать, надо приблизить игроков команды противника ближе к себе, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.
- 5 июля 2025
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