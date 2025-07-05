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Тренер ЦСКА Челестини высказался о полезности игры вратарей ногами

Тренер ЦСКА Челестини высказался о полезности игры вратарей ногами
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Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча BetBoom Братского кубка с сербским ОФК (4:2) поделился точкой зрения об игре вратарей ногами.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
05 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Дивеев – 6'     2:0 Обляков – 22'     3:0 Мусаев – 25'     4:0 Глебов – 57'     4:1 Кабич – 70'     4:2 Пантович – 89'    

— Вы поклонник [Роберто] Де Дзерби (главный тренер «Марселя». — Прим. «Чемпионата»). Будет ли вратарская игра ногами для вас так же важна, как для этого тренера?
— Да, мне нравится разыгрывать от ворот, но когда соперник стоит достаточно компактно, то мы их приглашаем на свою половину поля. В такие моменты нам нужно преимущество, и оно может быть достигнуто за счёт голкипера, который хорошо играет ногами. Есть правило, что за пять секунд ты должен дойти до ворот соперника и забить гол. Чтобы это сделать, надо приблизить игроков команды противника ближе к себе, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

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