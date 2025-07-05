Тренер ЦСКА Челестини высказался о полезности игры вратарей ногами

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча BetBoom Братского кубка с сербским ОФК (4:2) поделился точкой зрения об игре вратарей ногами.

— Вы поклонник [Роберто] Де Дзерби (главный тренер «Марселя». — Прим. «Чемпионата»). Будет ли вратарская игра ногами для вас так же важна, как для этого тренера?

— Да, мне нравится разыгрывать от ворот, но когда соперник стоит достаточно компактно, то мы их приглашаем на свою половину поля. В такие моменты нам нужно преимущество, и оно может быть достигнуто за счёт голкипера, который хорошо играет ногами. Есть правило, что за пять секунд ты должен дойти до ворот соперника и забить гол. Чтобы это сделать, надо приблизить игроков команды противника ближе к себе, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.