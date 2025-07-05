«ПСЖ» — «Бавария»: парижане получили два прямых удаления в концовке встречи

В эти минуты в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» проходит четвертьфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречаются «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария». На 82-й минуте прямую красную карточку получил защитник парижан Вильям Пачо за грубый фол на Леоне Горецке. А в компенсированное время ещё один игрок обороны французской команды Лукас Эрнандес последовал примеру своего одноклубника, допустив отмашку. «ПСЖ» выигрывает 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшим в матче «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд. Их встреча пройдёт сегодня вечером в Ист-Ратерфорде на арене «Метлайф» и начнётся в 23:00 мск.