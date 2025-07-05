Врач сборной России высказался о характере травмы игрока «Баварии» Мусиалы в матче с «ПСЖ»

Врач сборной России Михаил Вартапетов оценил характер травмы полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы, которую тот получил в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ». Встреча проходит в эти минуты, «ПСЖ» выигрывает со счётом 1:0.

«Судя по видео, речь может идти о повреждении связок левого голеностопного сустава, возможно, с повреждением межберцового синдесмоза и даже отрывом костного фрагмента лодыжки. Хотя всё это — гадание на кофейной гуще, и сейчас даже врачи «Баварии» точно не скажут, пока не проведено полное обследование. Отсюда вытекает и неопределённость в прогнозе выздоровления: от одного до четырёх месяцев.

Стоит только посочувствовать Мусиале, у которого только в апреле также была мышечная травма этой ноги, и пожелать ему скорейшего выздоровления», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.