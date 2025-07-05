Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Врач сборной России высказался о характере травмы игрока «Баварии» Мусиалы в матче с «ПСЖ»

Врач сборной России высказался о характере травмы игрока «Баварии» Мусиалы в матче с «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Врач сборной России Михаил Вартапетов оценил характер травмы полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы, которую тот получил в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ». Встреча проходит в эти минуты, «ПСЖ» выигрывает со счётом 1:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Судя по видео, речь может идти о повреждении связок левого голеностопного сустава, возможно, с повреждением межберцового синдесмоза и даже отрывом костного фрагмента лодыжки. Хотя всё это — гадание на кофейной гуще, и сейчас даже врачи «Баварии» точно не скажут, пока не проведено полное обследование. Отсюда вытекает и неопределённость в прогнозе выздоровления: от одного до четырёх месяцев.

Стоит только посочувствовать Мусиале, у которого только в апреле также была мышечная травма этой ноги, и пожелать ему скорейшего выздоровления», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Фото
«ПСЖ» — «Бавария»: Мусиала покинул поле на носилках после столкновения с Доннаруммой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android