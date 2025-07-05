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Названа причина, по которой Криштиану Роналду не появился на похоронах футболиста Жоты

Названа причина, по которой Криштиану Роналду не появился на похоронах футболиста Жоты
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Стало известно, почему капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не был на похоронах партнёра по национальной команде Диогу Жоты, который разбился в автокатастрофе в четверг, 3 июля. Как сообщает издание A Bola, Роналду принял решение не появляться на траурном мероприятии из-за журналистов.

По данным источника, форвард «Аль-Насра» хотел избежать повышенного внимания к церемонии со стороны СМИ, которое могло быть вызвано его появлением на похоронах. Сообщается, что бывший игрок «Реала» и «Ювентуса» активно поддерживал связь с родственниками погибшего футболиста.

Португальский вингер «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании. Футболисту было 28 лет. Вместе с игроком мерсисайдцев жертвой трагедии стал его брат.

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