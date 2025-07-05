Названа причина, по которой Криштиану Роналду не появился на похоронах футболиста Жоты

Стало известно, почему капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не был на похоронах партнёра по национальной команде Диогу Жоты, который разбился в автокатастрофе в четверг, 3 июля. Как сообщает издание A Bola, Роналду принял решение не появляться на траурном мероприятии из-за журналистов.

По данным источника, форвард «Аль-Насра» хотел избежать повышенного внимания к церемонии со стороны СМИ, которое могло быть вызвано его появлением на похоронах. Сообщается, что бывший игрок «Реала» и «Ювентуса» активно поддерживал связь с родственниками погибшего футболиста.

Португальский вингер «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании. Футболисту было 28 лет. Вместе с игроком мерсисайдцев жертвой трагедии стал его брат.