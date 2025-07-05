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Тренер ЦСКА Челестини рассказал о состоянии Роши и Вильягры

Тренер ЦСКА Челестини рассказал о состоянии Роши и Вильягры
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Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча BetBoom Братского кубка с сербским ОФК (4:2) рассказал о состоянии футболистов команды Виллиана Роши и Родриго Вильягры.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
05 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Дивеев – 6'     2:0 Обляков – 22'     3:0 Мусаев – 25'     4:0 Глебов – 57'     4:1 Кабич – 70'     4:2 Пантович – 89'    

«На самом деле у Виллиана ничего страшного нет. Возможно, это просто накопившаяся усталость. Что касается Родриго — его ситуация меня волнует больше. Если смотреть на кадры, то ситуация не очень хорошая. Также есть Мойзес, который почувствовал определённое недомогание», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Роша на 72-й минуте травмировал заднюю поверхность бедра в стыке с игроком ОФК Урошем Кабичем. Виллиана пришлось заменить на Джамалутдина Абдулкадырова. Вильягра из-за травмы колена также покинул поле досрочно.

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