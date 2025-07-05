Тренер ЦСКА Челестини рассказал о состоянии Роши и Вильягры

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча BetBoom Братского кубка с сербским ОФК (4:2) рассказал о состоянии футболистов команды Виллиана Роши и Родриго Вильягры.

«На самом деле у Виллиана ничего страшного нет. Возможно, это просто накопившаяся усталость. Что касается Родриго — его ситуация меня волнует больше. Если смотреть на кадры, то ситуация не очень хорошая. Также есть Мойзес, который почувствовал определённое недомогание», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Роша на 72-й минуте травмировал заднюю поверхность бедра в стыке с игроком ОФК Урошем Кабичем. Виллиана пришлось заменить на Джамалутдина Абдулкадырова. Вильягра из-за травмы колена также покинул поле досрочно.