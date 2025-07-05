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ПСЖ – Бавария, результат матча 5 июля 2025, счет 2:0, 1/4 финала rлубного ЧМ по футболу 2025

«ПСЖ» обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира — 2025
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В Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» завершился четвертьфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором «ПСЖ» нанёс поражение мюнхенской «Баварии» со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

Голы в составе парижан забили Дезире Дуэ на 78-й минуте и Усман Дембеле в компенсированное время к матчу. Примечательно, что второй гол «ПСЖ» забил, играя вдевятером — прямые красные карточки в концовке встречи получили Вильям Пако и Лукас Эрнандес.

Матч был омрачён тяжёлой травмой полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

В полуфинальном матче «ПСЖ» сыграет с победителем встречи «Реал» — «Боруссия» (Дортмунд). Их матч пройдёт сегодня вечером и начнётся в 23:00 мск.

Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025
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