«ПСЖ» обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира — 2025

В Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» завершился четвертьфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором «ПСЖ» нанёс поражение мюнхенской «Баварии» со счётом 2:0.

Голы в составе парижан забили Дезире Дуэ на 78-й минуте и Усман Дембеле в компенсированное время к матчу. Примечательно, что второй гол «ПСЖ» забил, играя вдевятером — прямые красные карточки в концовке встречи получили Вильям Пако и Лукас Эрнандес.

Матч был омрачён тяжёлой травмой полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

В полуфинальном матче «ПСЖ» сыграет с победителем встречи «Реал» — «Боруссия» (Дортмунд). Их матч пройдёт сегодня вечером и начнётся в 23:00 мск.