Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроку ЦСКА Вильягре провели МРТ правого коленного сустава после матча с ОФК

Игроку ЦСКА Вильягре провели МРТ правого коленного сустава после матча с ОФК
Комментарии

Полузащитнику ЦСКА Родриго Вильягра провели обследование правого коленного сустава с использованием МРТ. Напомним, игрок получил травму в матче BetBoom Братского кубка с сербским ОФК (4:2).

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
05 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Дивеев – 6'     2:0 Обляков – 22'     3:0 Мусаев – 25'     4:0 Глебов – 57'     4:1 Кабич – 70'     4:2 Пантович – 89'    

«По результатам обследования, передняя крестообразная связка цела, однако есть значительное повреждение внутренней боковой связки коленного сустава.

Лечение будет консервативным и продлится не менее полутора месяцев», — сказано в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Помимо этого, в данной игре повреждение получил и защитник армейцев Виллиан Роша: он травмировал заднюю поверхность бедра, футболиста также пришлось заменить.

Материалы по теме
Тренер ЦСКА Челестини рассказал о состоянии Роши и Вильягры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android