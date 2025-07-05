Игроку ЦСКА Вильягре провели МРТ правого коленного сустава после матча с ОФК

Полузащитнику ЦСКА Родриго Вильягра провели обследование правого коленного сустава с использованием МРТ. Напомним, игрок получил травму в матче BetBoom Братского кубка с сербским ОФК (4:2).

«По результатам обследования, передняя крестообразная связка цела, однако есть значительное повреждение внутренней боковой связки коленного сустава.

Лечение будет консервативным и продлится не менее полутора месяцев», — сказано в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Помимо этого, в данной игре повреждение получил и защитник армейцев Виллиан Роша: он травмировал заднюю поверхность бедра, футболиста также пришлось заменить.