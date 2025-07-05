В Португалии шокированы поведением Роналду на фоне гибели Жоты — Daily Mail

Отсутствие суперзвезды «Аль-Насра» Криштиану Роналду на похоронах нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата-футболиста Андре Силвы из «Пенафиела» вызвало шок на их родине в Португалии. Как сообщает Daily Mail, многие в Португалии были уверены, что Роналду ни при каких обстоятельствах не позволит себе пропустить траурное мероприятие в честь его соотечественников и коллег. Однако, по сообщениям прессы острова Майорки, 40-летний футболист в это время был замечен в двух престижных местах на борту своей 88-футовой яхты Azimut Grande.

«Он — капитан сборной Португалии. Многие ожидали, что он приедет», — приводит Daily Mail слова португальского журналиста Антониу Рибейру Криштована.

Отметим, что на похоронах погибших в ДТП футболистов присутствовали такие игроки, как Бернарду Силва, Диогу Дало, Фабиньо и другие. Причём некоторые, как Жоау Канселу и Рубен Невеш, прибыли прямиком из США, где выступали на клубном чемпионате мира за «Аль-Хиляль».

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Первые кадры с места гибели Диогу Жоты: