Комментатор Елагин отреагировал на победу «ПСЖ» в матче клубного ЧМ с «Баварией»

Известный футбольный журналист и комментатор Александр Елагин высказался о победе «ПСЖ» над «Баварией» (2:0) в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

«ПСЖ» шикарен! Не скрою — ставил на «Баварию», но команда Луиса Энрике просто великолепна! «ПСЖ» — живой организм: голова — тренер; руки, ноги и т. д. и т. п. — футболисты на поле! Полный комплект «человечности»: эмоции, ошибки, удивительно умные решения в стрессовой ситуации, которые не под силу хвалёному искусственному интеллекту! Браво, «ПСЖ»! Здоровья и удачного восстановления Мусиале!» — написал Елагин в телеграм-канале.

В полуфинальном матче «ПСЖ» сыграет с победителем встречи мадридский «Реал» — дортмундская «Боруссия». Их матч пройдёт сегодня вечером и начнётся в 23:00 мск.