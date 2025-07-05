Комментатор Okko Алексей Дурново отреагировал на вылет «Аль-Хиляля» с клубного ЧМ

Комментатор окко Алексей Дурново высказался о поражении «Аль-Хиляля» от «Флуминенсе» в 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025. Игра проходила на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида, США) и завершилась победой бразильцев со счётом 2:1.

«Аль-Хиляль» — конечно, флагман саудовского футбола, и, несмотря на то что в этом году они не стали чемпионами, это сильнейшая команда Саудовской Аравии последних двух лет — того периода, когда в Саудовскую Аравию стали приезжать большие звёзды. Потому что, помимо крутых европейских игроков, есть крутые, по меркам Саудовской Аравии, свои. Но есть проблема — проблема в глубине скамейки. Это чрезвычайно важно в современном футболе, когда можно сделать пять замен, а в Саудовской Аравии есть лимит легионеров: их может быть в заявке на сезон на внутренние турниры максимум 10, в заявке на матч — максимум восемь. Усилить игру скамейкой — это всегда было большим козырем Симоне Индзаги. Ему, по большому счёту, не кем, поэтому он делает замены в районе 65-70-й минуты, а на последних минутах уже выпускает хоть кого-нибудь, чтобы хоть как-нибудь. И это большая проблема «Аль-Хиляля». Травмы Митровича и Салема Аль-Давсари довольно сильно осиротили линию атаки. Малком и Маркус Леонардо делали всё, что могли. Но тем не менее с Митровичем и Салемом Аль-Давсари эта атака смотрелась бы гораздо сильнее.

И вот на таких скудных ресурсах довольно сложно, несмотря на то что Симоне Индзаги в первую очередь кубковый тренер, продвигаться по сетке плей-офф. И сегодняшний матч с «Флуминенсе»… «Флуминенсе» победил за счёт того, что у них длинная скамейка, и игру можно перестроить и усилить гораздо большим количеством способов, чем у «Аль-Хиляля». В первом тайме была довольно тягучая игра: «Флуминенсе» 40 минут высматривал слабое место «Аль-Хиляля» и в конце концов нашёл, надавил и забил. Причём слабым местом неожиданно оказался Жоау Канселу — кто бы мог подумать, это безо всякой иронии, но это был он. Дальше, во втором тайме, «Аль-Хиляль» здорово вошёл в игру, сравнял, перехватил инициативу и на кураже, с ощущением, что контролирует ситуацию, действовал примерно полчаса, создавая моменты. Казалось, что «Аль-Хиляль» должен дожимать. А в итоге «Флуминенсе» забивает победный, опять найдя слабое место, внезапно проведя атаку через центр и забив гол. Причём это преимущество в центре поля «Флуминенсе» обеспечили свежие игроки, вышедшие на замену. Собственно, вышедший на замену Эркулес забил «Интеру», а теперь забивает очень важный гол ещё и «Аль-Хилялю». То есть было бы счастье «Аль-Хилялю», будь возможность так перестраивать и усиливать игру скамейкой, как хотя бы у «Флуминенсе». Я уж не говорю про европейские топ-клубы.

«Аль-Хилялю» в любом случае грандиозный респект за этот турнир, потому что «Аль-Хиляль» не проиграл мадридскому «Реалу», выбил «Манчестер Сити», дошёл до четвертьфинала. Это очень большой успех для саудовского клуба. И будет очень интересно понаблюдать за тем, как в ближайшие годы футбол в Саудовской Аравии будет развиваться. Конечная точка там понятна — 2034 год, когда в Саудовской Аравии будет чемпионат мира», — сказал Дурново в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На групповом этапе КЧМ «Аль-Хиляль» сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1), а в 1/8 финала оказался сильнее «Манчестер Сити» (4:3 д. вр.). «Флуминенсе» в 1/2 финала встретится с «Челси»