Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ по футболу 2025, 5 июля 2025

«Реал» Мадрид — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на четвертьфинал КЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 5 на 6 июля 2025 года состоится матч четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором встретятся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра встречи выступит Рамон Абатти из Бразилии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Реал» Мадрид: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Фран Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Гюлер, Беллингем, Винисиус, Гонсало.

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Антон, Бенсебаини, Зюле, Рюэрсон, Свенссон, Грос, Забитцер, Брандт, Адейеми, Гирасси.

В 1/8 финала «Реал» одержал победу в матче с туринским «Ювентусом» (1:0). На аналогичной стадии турнира команда Нико Ковача со счётом 2:1 переиграла мексиканский «Монтеррей».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
Материалы по теме
«Реал» зарубится с «Боруссией» за место в полуфинале КЧМ. Кто сыграет с «ПСЖ»? LIVE
Live
«Реал» зарубится с «Боруссией» за место в полуфинале КЧМ. Кто сыграет с «ПСЖ»? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android