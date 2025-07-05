Сёмин: «Бавария» играла прекрасно, но сегодня «ПСЖ» — сильнейшие

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу «ПСЖ» над «Баварией» (2:0) в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира — 2025.

«Блестящий матч! «Бавария» играла прекрасно, но сильнейшие на сегодняшний день — «ПСЖ». Дальше посмотрим, насколько им хватит сил. Команда получает колоссальную нагрузку уже на протяжении года, но у «ПСЖ» есть шансы на ещё один трофей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч был омрачён тяжёлой травмой полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

В полуфинальном матче «ПСЖ» сыграет с победителем встречи мадридский «Реал» — дортмундская «Боруссия». Их матч пройдёт сегодня вечером и начнётся в 23:00 мск.