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Сёмин: «Бавария» играла прекрасно, но сегодня «ПСЖ» — сильнейшие

Сёмин: «Бавария» играла прекрасно, но сегодня «ПСЖ» — сильнейшие
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу «ПСЖ» над «Баварией» (2:0) в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира — 2025.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Блестящий матч! «Бавария» играла прекрасно, но сильнейшие на сегодняшний день — «ПСЖ». Дальше посмотрим, насколько им хватит сил. Команда получает колоссальную нагрузку уже на протяжении года, но у «ПСЖ» есть шансы на ещё один трофей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч был омрачён тяжёлой травмой полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

В полуфинальном матче «ПСЖ» сыграет с победителем встречи мадридский «Реал» — дортмундская «Боруссия». Их матч пройдёт сегодня вечером и начнётся в 23:00 мск.

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