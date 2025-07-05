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Юрий Сёмин считает, что сегодняшний «ПСЖ» сильнее «Барселоны» при Гвардиоле

Юрий Сёмин считает, что сегодняшний «ПСЖ» сильнее «Барселоны» при Гвардиоле
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил нынешний «ПСЖ» с «Барселоной» времён Хосепа Гвардиолы. Ранее парижане переиграли «Баварию» (2:0) в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

— Вне сомнений «ПСЖ» — самая сильная команда в мире. Матчи, которые команда провела за этот год, как раз об этом говорят. С «ПСЖ» сегодня соперничать очень тяжело.

— Может ли этот «ПСЖ» стать настолько же великой командой, как «Барселона» Гвардиолы?
— «ПСЖ» играет в более современный футбол. Команда быстрее, ведь у Гвардиолы не было таких футболистов, обладающих скоростью не только мышления, но и физиологической. Хакими — спринтер, Мендеш — такой же. Атака «ПСЖ» настолько быстра, технична… Все игроки одинаково мыслят и выполняют огромный объём работы. Мне кажется, что этот «ПСЖ» сильнее, чем когда-то была «Барселона» Гвардиолы, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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