Юрий Сёмин считает, что сегодняшний «ПСЖ» сильнее «Барселоны» при Гвардиоле

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил нынешний «ПСЖ» с «Барселоной» времён Хосепа Гвардиолы. Ранее парижане переиграли «Баварию» (2:0) в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

— Вне сомнений «ПСЖ» — самая сильная команда в мире. Матчи, которые команда провела за этот год, как раз об этом говорят. С «ПСЖ» сегодня соперничать очень тяжело.

— Может ли этот «ПСЖ» стать настолько же великой командой, как «Барселона» Гвардиолы?

— «ПСЖ» играет в более современный футбол. Команда быстрее, ведь у Гвардиолы не было таких футболистов, обладающих скоростью не только мышления, но и физиологической. Хакими — спринтер, Мендеш — такой же. Атака «ПСЖ» настолько быстра, технична… Все игроки одинаково мыслят и выполняют огромный объём работы. Мне кажется, что этот «ПСЖ» сильнее, чем когда-то была «Барселона» Гвардиолы, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.