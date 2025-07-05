Томас Мюллер провёл свой последний матч за «Баварию»
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер принял участие в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен» (0:2). Эта игра стала последней для немца в футболке мюнхенского клуба. Футболист вышел на поле на 80-й минуте.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78' 2:0 Дембеле – 90+6'
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет
Мюллер является воспитанником «Баварии». В составе мюнхенцев Томас завоевал 33 трофея. Игрок 13 раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и два раза брал трофей клубного чемпионата мира. Помимо этого, игрок брал Кубок и Суперкубок Германии, а также Суперкубок УЕФА. Мюллер впервые выступил за эту команду в 2008 году, в его активе 750 игр, 250 голов и 276 результативных передач.
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