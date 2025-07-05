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Сёмин — о Сафонове в «ПСЖ»: разве топ-тренер будет ставить игрока, который объективно хуже

Сёмин — о Сафонове в «ПСЖ»: разве топ-тренер будет ставить игрока, который объективно хуже
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не получает сегодня игровое время в клубе.

«Доннарумма сильнее Сафонова по всем параметрам, это объективно. Разве топ-тренер будет ставить игрока, который хуже? Конечно, нет. Сейчас «ПСЖ» хотят выиграть ещё один титул — клубный ЧМ. Выиграют его — захотят ещё один. Вся карьера футболиста построена на цели выигрывать трофеи, чтобы потом вспоминали их и команды.

Матвей принимал правильное решение, переходя в «ПСЖ» из «Краснодара». Он играет с выдающимися игроками, видит, как надо работать. Решая, оставаться ему там или нет, Сафонов должен слушать в первую очередь себя. Он взрослый человек», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня, 5 июля, «ПСЖ» обыграл «Баварию» (2:0) в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира.

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