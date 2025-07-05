«Возникали ассоциации с Лигой конференций». Саприн — о победе «Челси» в четвертьфинале КЧМ

Комментатор Okko Николай Саприн высказался о победе английского «Челси» над бразильским «Палмейрасом» в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира. Игра проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США) и завершилась победой европейцев со счётом 2:1.

«Такой противоречивый матч получился, потому что, на мой взгляд, «Челси» всё равно, несмотря на такую драматичную развязку и минимальный счёт, контролировал игру и всё, что происходило на поле практически весь матч. Это было видно и в первом тайме, когда в нужный момент они стали активнее играть, фактически с самого начала. И гол забили красивый — как раз за счёт класса своих исполнителей в атаке, в первую очередь Делапа, который в нужный момент очень умело увёл защитника в сторону. И вот как раз на этом перекрёстье траекторий здорово сыграл Палмер, как раз ворвавшись в эту зону, и очень спокойно, на классе, переиграв вратаря, нанеся удар из-под него. Действительно, порой возникали ассоциации с Лигой конференций, с матчами, которые «Челси» проводил там, потому что они тоже не выкладывались на полную, играли ровно настолько, насколько нужно для победы, в нужный момент усиливая давление на нашей половине поля и активизируя игру. Но там были слабые соперники практически везде, в каждом матче, за исключением разве что финала, хотя там всё равно получилось мощно по счёту. Действительно, ассоциации такие возникали самые прямые, хотя это был четвертьфинал чемпионата мира.

Но правда и в том, что «Палмейрас» в какой-то момент здорово перестроился в середине поля. За счёт серии замен, в особенности выход Хосе Лопеса, на мой взгляд, помог. Маурисио здорово вписывался в игру по линии, чаще стал играть в левом полуфланге. «Палмейрас» действительно здорово перестроился, и в какой-то момент пошла более открытая игра — атака на атаку. Наверное, за счёт этого «Челси» всё-таки сумел переломить результат. Пусть это автогол, пусть это во многом несчастный случай, потому что опытнейший вратарь всё-таки был пойман на встречном движении и не успел перестроиться. Может быть, если бы «Палмейрас» продолжал играть по той достаточно закрытой модели, которую он применял полтора тайма, было бы дополнительное время, и бразильский клуб добился бы чего-то большего. Но вот опять серия замен и, судя по всему, изменившийся вектор атаки: действительно футболисты лучше стали перемещаться на чужой половине поля, лучше комбинировать по линии с Маурисио — как раз особенно Маурисио с его пасом, заточенным под это, — создали ощущение, что пошла открытая игра.

Но в какой-то момент, судя по всему, Абел Феррейра решил рискнуть. И вот в этом открытом противостоянии, может быть, даже добыть победу в основное время. Но получилось поражение. Тем не менее за «Палмейрас» вовсе не стыдно на этом турнире, в этом матче. Они попробовали сделать больше, чем диктовала логика игры на тот момент. Хотя в какой-то степени им повезло, конечно, с ответным голом, потому что забили красиво, но при всём при этом, пожалуй, стоит отметить не лучшую игру вратаря. Тем не менее нередко такие красивые голы появляются исходя из тех решений, которые принимают нападающие, из неожиданных ударов, которые они наносят с острого угла, как это сделал нападающий «Палмейраса». Наверное, такого удара ожидать было очень трудно», — поделился Саприн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.