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Автор победного гола «ПСЖ» Дуэ: вернуть должок «Баварии» было очень важно

Автор победного гола «ПСЖ» Дуэ: вернуть должок «Баварии» было очень важно
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19-летний вингер «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ, ставший автором победного гола своей команды в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 с «Баварией» (2:0), прокомментировал исход встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Это был высокоинтенсивный матч с множеством единоборств. Это часть футбола — такие матчи требуют от тебя усердной работы на втором этаже. Сегодня мы вновь продемонстрировали невероятный дух. Самым важным было одержать победу. Мы ранее проигрывали им на старте сезона, так что вернуть им должок также было очень важно. Мы счастливы сегодняшней победе», — приводит слова Дуэ официальный сайт ФИФА.

В полуфинальном матче «ПСЖ» сыграет с победителем встречи «Реал» — «Боруссия» (Дортмунд). Их матч пройдёт сегодня вечером и начнётся в 23:00 мск.

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