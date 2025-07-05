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Мюллер — о поражении «Баварии» от «ПСЖ»: в футболе хорошая игра ещё ничего не гарантирует

Мюллер — о поражении «Баварии» от «ПСЖ»: в футболе хорошая игра ещё ничего не гарантирует
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями от матча 1/4 финала клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен» (0:2).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Сначала нужно обо всём подумать. В этой игре было всё. Мы хорошо играли и дали бой. В первом тайме мы контролировали ход встречи. Наш подход к игре заставил их меньше рисковать во втором тайме — они чаще полагались на дальние передачи. В итоге значение имеет лишь результат.

Мы допустили одну или две ошибки, но у нас также были и хорошие моменты. В футболе хорошая игра ещё ничего не гарантирует. Мы были настолько сфокусированы на выходе в следующий раунд, что собирать свои вещи сейчас — это очень непросто», — приводит слова Мюллера официальный сайт ФИФА.

Напомним, эта игра стала для Мюллера последней за «Баварию».

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