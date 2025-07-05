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Маркиньос отметил заслуги Луиса Энрике в том, что «ПСЖ» забил «Баварии» вдевятером

Маркиньос отметил заслуги Луиса Энрике в том, что «ПСЖ» забил «Баварии» вдевятером
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос после победы своей команды над «Баварией» (2:0) в четвертьфинале клубного чемпионата мира — 2025 высказался о том, что свой второй гол в этой встрече парижане забили вдевятером после удалений Вильяма Пачо и Лукаса Эрнандеса.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Красные карточки — это всегда маленькие ошибки, которые нам нужно исправить. Такие детали делают разницу. Когда у тебя на одного игрока больше или на одного игрока меньше, это меняет многое. Я взглянул на моих одноклубников после красных карточек. Я слышал, как все говорили о том, что мы будем защищаться до конца.

В тот момент я понял, что мы выиграем этот матч. Мы увидели отношение. И с 10, и с девятью игроками мы продолжали бороться и играть. Мы забили второй гол с меньшим количеством футболистов. Такова ментальность этой команды. Наш тренер много работал над этим», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт ФИФА со ссылкой на DAZN.

В полуфинальном матче «ПСЖ» сыграет с победителем встречи «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд. Их матч пройдёт сегодня вечером и начнётся в 23:00 мск.

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