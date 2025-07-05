Мусиалу увезли в больницу после матча с «ПСЖ», у него подозрение на перелом — Плеттенберг

У полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы подозрение на перелом малоберцовой кости. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter), игрока увезли в больницу. Напомним, Мусиала покинул поле на носилках после столкновения с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 «ПСЖ» — «Бавария» (2:0).

Эпизод произошёл в концовке первого тайма. Во время трансляции было видно, как нога футболиста изогнулась неестественным образом. Арбитр Энтони Тэйлор оставил медиков рядом с Мусиалой и дал свисток на перерыв. В перерыве вместо полузащитника на поле появился немецкий вингер Серж Гнабри.

По итогам матча «Бавария» вылетела с клубного чемпионата мира. «ПСЖ» в 1/2 финала турнира встретится с сильнейшей командой из пары «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд.