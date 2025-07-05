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Мусиалу увезли в больницу после матча с «ПСЖ», у него подозрение на перелом — Плеттенберг

Мусиалу увезли в больницу после матча с «ПСЖ», у него подозрение на перелом — Плеттенберг
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У полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы подозрение на перелом малоберцовой кости. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter), игрока увезли в больницу. Напомним, Мусиала покинул поле на носилках после столкновения с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 «ПСЖ» — «Бавария» (2:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

Эпизод произошёл в концовке первого тайма. Во время трансляции было видно, как нога футболиста изогнулась неестественным образом. Арбитр Энтони Тэйлор оставил медиков рядом с Мусиалой и дал свисток на перерыв. В перерыве вместо полузащитника на поле появился немецкий вингер Серж Гнабри.

По итогам матча «Бавария» вылетела с клубного чемпионата мира. «ПСЖ» в 1/2 финала турнира встретится с сильнейшей командой из пары «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд.

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