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Стогниенко назвал самый интересный и поразительный элемент в игре «ПСЖ»

Стогниенко назвал самый интересный и поразительный элемент в игре «ПСЖ»
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Известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал победу «ПСЖ» в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира — 2025 с мюнхенской «Баварией» (2:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Самым обсуждаемым событием и итогом матча «Баварии» и «ПСЖ» будет, к сожалению, тяжёлая травма Мусиалы. А если говорить о победителе, то «ПСЖ» продолжает прибавлять в мощи — по части движения, прессинга и организации игры. Видимо, в новом сезоне они станут ещё сильнее: резервы там серьёзные, команда молодая, и это усиление кажется совершенно логичным. Единственное, что сильно удивляет: в числе наиболее часто играющих футболистов [в пятёрке] в этом бесконечном сезоне «ПСЖ» — Мендеш и Хакими, крайние защитники. И оба до последней минуты матча с «Баварией» бегают по своему флангу до углового флажка возле ворот соперника и обратно. Хакими затем отдаёт голевую передачу на Дембеле. Это, пожалуй, самое интересное и поразительное — физическая подготовка парижан», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В полуфинальном матче «ПСЖ» сыграет с победителем встречи «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд. Их матч пройдёт сегодня вечером и начнётся в 23:00 мск.

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