Игрок «Челси» Энцо Фернандес: мы очень довольны развитием команды

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес после матча 1/4 финала клубного чемпионата мира с коллективом «Палмейрас» (2:1) поделился мнением о прогрессе своей команды под руководством главного тренера Энцо Марески.

«Мы очень довольны развитием команды и каждого игрока под руководством Энцо Марески. Мы идём по восходящей с момента начала сотрудничества с ним. Энцо привнёс в нашу команду структуру и порядок. День ото дня мы становимся лучше, сегодня мы это показали», — приводит слова Фернандеса официальный сайт ФИФА.

В полуфинале клубного чемпионата мира лондонский клуб сыграет с «Флуминенсе».