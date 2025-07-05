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Игрок «Челси» Энцо Фернандес: мы очень довольны развитием команды

Игрок «Челси» Энцо Фернандес: мы очень довольны развитием команды
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Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес после матча 1/4 финала клубного чемпионата мира с коллективом «Палмейрас» (2:1) поделился мнением о прогрессе своей команды под руководством главного тренера Энцо Марески.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 04:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Палмер – 16'     1:1 Эстевао – 53'     1:2 Вевертон – 83'    

«Мы очень довольны развитием команды и каждого игрока под руководством Энцо Марески. Мы идём по восходящей с момента начала сотрудничества с ним. Энцо привнёс в нашу команду структуру и порядок. День ото дня мы становимся лучше, сегодня мы это показали», — приводит слова Фернандеса официальный сайт ФИФА.

В полуфинале клубного чемпионата мира лондонский клуб сыграет с «Флуминенсе».

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