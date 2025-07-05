Дембеле повторил празднование погибшего в аварии Жоты после гола в ворота «Баварии» на КЧМ
Поделиться
Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле отпраздновал гол в ворота «Баварии» (2:0) в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира в стиле разбившегося в автокатастрофе нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты. Напомним, игрок сборной Португалии попал в ДТП в четверг, 3 июля.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78' 2:0 Дембеле – 90+6'
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет
После гола в компенсированное ко второму тайму время Дембеле сел на газон, изображая игру на приставке. Так праздновал голы скончавшийся форвард «Ливерпуля».
Диогу Жота погиб в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании. Футболисту было 28 лет. Вместе с игроком мерсисайдцев жертвой трагедии стал его брат. После новостей о смерти португальца возле стадиона «Энфилд», где «Ливерпуль» проводит домашние матчи, образовался стихийный мемориал.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июля 2025
-
23:59
-
23:53
-
23:41
-
23:37
-
23:24
-
23:22
-
23:15
-
23:12
-
22:58
-
22:54
-
22:42
-
22:31
-
22:30
-
22:25
-
22:15
-
22:15
-
22:00
-
21:59
-
21:45
-
21:45
-
21:43
-
21:41
-
21:32
-
21:26
-
21:10
-
21:05
-
21:03
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:49
-
20:45
-
20:37
-
20:37
-
20:26