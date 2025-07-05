Дембеле повторил празднование погибшего в аварии Жоты после гола в ворота «Баварии» на КЧМ

Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле отпраздновал гол в ворота «Баварии» (2:0) в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира в стиле разбившегося в автокатастрофе нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты. Напомним, игрок сборной Португалии попал в ДТП в четверг, 3 июля.

После гола в компенсированное ко второму тайму время Дембеле сел на газон, изображая игру на приставке. Так праздновал голы скончавшийся форвард «Ливерпуля».

Диогу Жота погиб в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании. Футболисту было 28 лет. Вместе с игроком мерсисайдцев жертвой трагедии стал его брат. После новостей о смерти португальца возле стадиона «Энфилд», где «Ливерпуль» проводит домашние матчи, образовался стихийный мемориал.