«Реал» Мадрид — «Боруссия» Д: Гонсало Торрес открыл счёт на 10-й минуте

В эти минуты проходит матч четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором встречаются мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Команды играют на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра встречи выступает Рамон Абатти из Бразилии. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу испанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте нападающий «Реала» Гонсало Торрес открыл счёт в матче, откликнувшись на передачу с фланга.

В 1/8 финала «Реал» одержал победу в матче с туринским «Ювентусом» (1:0). На аналогичной стадии турнира команда Нико Ковача со счётом 2:1 переиграла мексиканский «Монтеррей». В полуфинале клубного ЧМ победитель данной пары сыграет с «ПСЖ».