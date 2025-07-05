17-летний новичок «Реала» Мастантуоно трогательно попрощался с «Ривер Плейт»

Новичок мадридского «Реала» нападающий Франко Мастантуоно опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил благодарность своему предыдущему клубу — «Ривер Плейт».

«Сегодня я хочу написать пару строк, которые не представлял, что напишу так скоро. Вкладывая сердце и с разнообразными эмоциями, хочу сообщить, что собираюсь сделать очень важный шаг в своей карьере: открывается новая страница, в новом клубе, в новом месте, с новыми вызовами. Это уникальная возможность, одна из тех, которые появляются лишь раз в жизни и о которой с детства мечтает любой мальчик, любящий играть с мячом.

Но прежде чем загляну вперёд, я должен рассказать вам, что оставляю позади себя. «Ривер» — это не просто клуб, в котором я вырос как игрок. Это мой дом, моя семья, место, где я узнал, что значит с гордостью носить эту футболку, с уважением, с жаждой славы. Каждая тренировка в зале, каждый совет от наставника, каждое обнимание от партнёра навсегда останутся в моей истории и в моём сердце.

Я просто полон благодарности. Болельщикам — за беспрецедентную любовь. Каждому в клубе, кто помогал мне расти. Моим коллегам, разделявшим со мной эту страсть. И моей семье — за то, что всегда были рядом. «Ривер» научил меня тому, что мечты воплощаются благодаря смирению, усилиям и любви к цветам клуба.

И да, есть одна вещь, которую я хочу разъяснить: моя мечта побеждать с «Ривером» никуда не ушла. Она никуда не делась. Изменилась лишь очерёдность. Сегодня пришла моя очередь уехать, чтобы вырасти, приобрести новый опыт и научиться. Но желание до сих пор живёт, и оно сильнее, чем когда-либо. Я знаю, это случится. Потому что мечты, заложенные в душе, не имеют срока годности.

Спасибо за всё, «Ривер». Я не говорю «прощай», я говорю «увидимся», — написал Мастантуоно.

Напомним, 17-летний футболист перешёл в «Реал» за € 63,2 млн, что является самым крупным трансфером в истории аргентинского футбола. Мастантуоно провёл в составе «Ривер Плейт» 64 матча во всех турнирах. На его счету 10 голов и семь результативных передач.