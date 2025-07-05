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Новичок «Челси» Жоао Педро оценил свой нынешний уровень готовности к игре

Новичок «Челси» Жоао Педро оценил свой нынешний уровень готовности к игре
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Новичок английского «Челси» бразилец Жоао Педро после матча 1/4 финала клубного чемпионата мира с коллективом «Палмейрас» (2:1) ответил на вопрос о своём нынешнем уровне подготовки. Эта встреча стала дебютной для игрока в футболке «синих».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 04:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Палмер – 16'     1:1 Эстевао – 53'     1:2 Вевертон – 83'    

«[С определённого момента] я уже понимал, что сделка может обсуждаться. Знал об интересе «Челси», поэтому держал себя в форме. Но, разумеется, одно дело — работать в спортзале или с личным тренером и совершенно другое — заниматься совместно с другими футболистами. На данный момент я не готов на 100%, но чувствую, что способен помочь команде, как это было сегодня», — приводит слова Педро официальный сайт ФИФА.

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