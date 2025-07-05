«Реал» Мадрид — «Боруссия» Д: Фран Гарсия удвоил преимущество испанцев на 20-й минуте

В эти минуты проходит матч четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором встречаются мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Команды играют на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра встречи выступает Рамон Абатти из Бразилии. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу испанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте защитник «сливочных» Фран Гарсия удвоил преимущество своей команды.

Ранее, на 10-й минуте, нападающий «Реала» Гонсало Торрес открыл счёт в матче, откликнувшись на передачу с фланга.

В 1/8 финала «Реал» одержал победу в матче с туринским «Ювентусом» (1:0). На аналогичной стадии турнира команда Нико Ковача со счётом 2:1 переиграла мексиканский «Монтеррей». В полуфинале клубного ЧМ победитель данной пары встретится с «ПСЖ».