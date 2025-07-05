Тренер «Пари НН» Шпилевский высказался о победе в контрольном матче с «Текстильщиком»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Текстильщиком» (3:0).

«Одержали победу. Это очень важно для нас. Ребята завершили тренировочную неделю, которая была очень интенсивной, на позитиве. Работали в трёхразовом режиме, тренировались перед матчем утром, поэтому решили дать каждому сыграть по тайму. Думаю, все увидели, что картина поменялась. Ребята старались выполнять наши требования, делать на поле то, что мы тренировали. Для нас было важно, чтобы в игре с нейтральным соперником они не возвращались к старым лекалам. Нам хочется прежние привычки менять. Вместе мы работаем около двух недель. Думаю, нам удаётся меняться. В целом я доволен. Но, конечно же, есть пространство для роста», — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородцев.