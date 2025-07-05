Артём Дзюба отреагировал на драку Фёдора Смолова в «Кофемании»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о драке экс-форварда «Краснодара» Фёдора Смолова в московском кафе «Кофемания». Футболист ударил в лицо одного из посетителей предположительно из-за отказа последнего выпить за чемпионство «быков». В итоге Смолов выплатил потерпевшему 1 млн рублей в качестве компенсации.

— Твоя реакция на ситуацию со Смоловым?

— Моя реакция: нужно с первого попадать (смеётся). Даже тут промахнулся! (улыбается).

— Все говорят, что он неконфликтный.

— Федя, наверное, да. Но я толком не видел этой ситуации, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Примечательно, что именно в этом кафе в 2018 году устроили драку с посетителями футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, за что впоследствии получили тюремные сроки.