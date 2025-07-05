Тренер «Пари НН» Шпилевский прокомментировал процесс перестройки игры команды

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский после товарищеского матча с «Текстильщиком» (3:0) высказался о процессе перестройки команды от оборонительной модели к атакующей игре.

«Надо отдать должное ребятам: они с первого же дня хотели этой перестройки. На каждой тренировке парни отдаются полностью. Это меня как тренера очень радует. В моей практике были ситуации, когда я сталкивался с более жёстким сопротивлением со стороны футболистов, которые привыкли к другому стилю футбола. В «Пари НН» я такого не ощутил. Ребята в этом плане молодцы, хорошо себя проявляют», — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородцев.