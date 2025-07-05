Тренер «Пари НН» Шпилевский: новички будут, но пока вопрос, когда именно

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский ответил на вопрос об усилении команды в рамках летнего трансферного окна.

«Я уже несколько раз говорил, что называть конкретные позиции будет некорректно по отношению к игрокам, которые есть в команде. Конечно, мы нуждаемся в новых игроках, потому что в любом случае нам нужно добавлять в качестве. Все хотят видеть результат, и я в том числе. Новички будут, но пока вопрос, когда именно. Мы ведём переговоры с определёнными кандидатами, анализируем рынок. Подчеркну, что футболисты должны подходить под наш стиль игры. Так что давайте ещё немного наберёмся терпения», — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородцев.