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Тренер «Пари НН» Шпилевский: новички будут, но пока вопрос, когда именно

Тренер «Пари НН» Шпилевский: новички будут, но пока вопрос, когда именно
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский ответил на вопрос об усилении команды в рамках летнего трансферного окна.

«Я уже несколько раз говорил, что называть конкретные позиции будет некорректно по отношению к игрокам, которые есть в команде. Конечно, мы нуждаемся в новых игроках, потому что в любом случае нам нужно добавлять в качестве. Все хотят видеть результат, и я в том числе. Новички будут, но пока вопрос, когда именно. Мы ведём переговоры с определёнными кандидатами, анализируем рынок. Подчеркну, что футболисты должны подходить под наш стиль игры. Так что давайте ещё немного наберёмся терпения», — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородцев.

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