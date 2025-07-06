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Смолов после драки подал заявление в полицию о вымогательстве и мошенничестве — источник

Смолов после драки подал заявление в полицию о вымогательстве и мошенничестве — источник
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Бывший футболист «Краснодара» Фёдор Смолов подал заявление в полицию о вымогательстве на сумму 20 млн рублей и мошенничестве после драки в «Кофемании» с его участием. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что речь идёт о 163-й статье УК РФ «Вымогательство» и 159-й «Мошенничество», а именно — покушение на мошенничество в особо крупном размере.

«Да, эта информация верна», — приводит слова Смолова источник.

Напомним, экс-игрок сборной России выплатил 1 млн рублей мужчине, которого он ударил по лицу в результате конфликта в «Кофемании», с целью возмещения ущерба и примирения сторон. При этом Смолов отказался платить 20 млн рублей лицам, угрожавшим опубликовать видео инцидента с его участием в Сети.

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