Смолов после драки подал заявление в полицию о вымогательстве и мошенничестве — источник

Бывший футболист «Краснодара» Фёдор Смолов подал заявление в полицию о вымогательстве на сумму 20 млн рублей и мошенничестве после драки в «Кофемании» с его участием. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что речь идёт о 163-й статье УК РФ «Вымогательство» и 159-й «Мошенничество», а именно — покушение на мошенничество в особо крупном размере.

«Да, эта информация верна», — приводит слова Смолова источник.

Напомним, экс-игрок сборной России выплатил 1 млн рублей мужчине, которого он ударил по лицу в результате конфликта в «Кофемании», с целью возмещения ущерба и примирения сторон. При этом Смолов отказался платить 20 млн рублей лицам, угрожавшим опубликовать видео инцидента с его участием в Сети.