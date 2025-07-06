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«Барселона» вернулась к кандидатуре Леау после срыва трансфера Нико Уильямса — Sport.es

«Барселона» вернулась к кандидатуре Леау после срыва трансфера Нико Уильямса — Sport.es
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Вингер «Милана» Рафаэл Леау привлёк внимание «Барселоны». Как сообщает Sport.es, каталонцы активизировали интерес к португальцу после срыва трансфера форварда «Атлетика» Нико Уильямса, заключившего со своим нынешним клубом новый долгосрочный контракт.

По данным источника, укрепление позиции левого вингера является приоритетом для сине-гранатовых текущим летом. Рафаэл Леау, как сообщается, является одним из вариантов наряду с Луисом Диасом из «Ливерпуля» и Маркусом Рашфордом из «Манчестер Юнайтед».

Операция по приобретению Леау, по информации журналистов, является достаточно сложной. Каталонцы ведут переговоры через португальца Жорже Мендеша, который не является агентом своего соотечественника, но находится в хороших отношениях с руководством итальянской команды. Несмотря на сумму отступных € 150 млн, «Милан» готов отпустить игрока за € 70 млн.

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