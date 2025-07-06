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«Есть несколько кандидатур». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о новом капитане команды

«Есть несколько кандидатур». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о новом капитане команды
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский рассказал, кто будет новым капитаном команды. Ранее коллектив покинул защитник Кирилл Гоцук.

«Для меня уже очевидно в тренировочном процессе, кто проявляет себя как лидер, кто больше коммуницирует с партнёрами по команде, кто подсказывает, кто больше общается со мной. Я также наблюдаю за ребятами, есть несколько кандидатур, но ещё немного нужно подождать. Мы предоставим футболистам варианты, хочется также услышать их мнение. Однако определённая картина есть, думаю, что капитана мы объявим немного позднее», — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородцев.

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