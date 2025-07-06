Доннарумма обратился к Мусиале после того, как нанёс ему жуткую травму в 1/4 финала КЧМ

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма опубликовал пост в социальных сетях — он обратился к полузащитнику мюнхенской «Баварии» Джамалу Мусиале, получившему перелом в столкновении с итальянцем в концовке первого тайма матча 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором парижане выиграли со счётом 2:0.

«Все мои молитвы и добрые пожелания тебе, Джамал», — написал Доннарумма.

Напомним, в результате инцидента Мусиала был транспортирован с поля на носилках. Позже его доставили в больницу. У него подозревают перелом малоберцовой кости.

По итогам матча «Бавария» вылетела с клубного чемпионата мира. «ПСЖ» в 1/2 финала турнира встретится с сильнейшей командой из пары «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд.