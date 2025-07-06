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Голкипер Марцин Булка перешёл в саудовский «Неом» из «Ниццы»

Голкипер Марцин Булка перешёл в саудовский «Неом» из «Ниццы»
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Голкипер Марцин Булка перешёл из «Ниццы» в «Неом», выступающий в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Контракт игрока с его новым коллективом рассчитан до лета 2029 года. Ранее футболист выступал за «Пари Сен-Жермен», «Картахену» и «Шатору». В 89 матчах за «орлов» вратарь пропустил 97 голов и 30 раз сыграл «всухую». По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.

«Неом» был основан в 1965 году, изначально клуб носил название «Аль-Сукур Клаб», ранее команда выступала преимущественно во втором и третьем дивизионах саудовского первенства. В 2023 году коллектив получил своё нынешнее название по распоряжению Министерства спорта Саудовской Аравии, новое имя команды отражает название будущего района в городе Табук.

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