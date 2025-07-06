5 июля прошли два матча 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня текущего Евро.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 5 июля:

Группа D. Уэльс — Нидерланды — 0:3;

Группа D. Франция — Англия — 2:1.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки одолели национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.).

Напомним, сборная России с 2022 года не принимает участие в международных турнирах из-за отстранения.

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