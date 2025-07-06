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Мадуэке согласовал с «Арсеналом» контракт до 2030 года, переход возможен после КЧМ — Скира

Мадуэке согласовал с «Арсеналом» контракт до 2030 года, переход возможен после КЧМ — Скира
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Вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке может сменить команду в летнее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter), англичанин согласовал пятилетний контракт со столичным «Арсеналом».

По данным источника, «Челси» открыт к продаже игрока. Трансфер может состояться после завершения клубного чемпионата мира. Напомним, Мадуэке перебрался в стан «синих» из нидерландского ПСВ в январе 2023 года. Сумма сделки составила € 35 млн.

«Челси» добрался до стадии 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025, где встретится с бразильским «Флуминенсе». Игра состоится во вторник, 8 июля.

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