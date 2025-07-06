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Кононов — о нулевой ничьей «Торпедо» с «Локомотивом»: ребята выполнили наши установки

Кононов — о нулевой ничьей «Торпедо» с «Локомотивом»: ребята выполнили наши установки
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов подвёл итоги товарищеского матча со столичным «Локомотивом» (0:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
05 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
0 : 0
Торпедо М
Москва, Россия

«В целом ребята выполнили наши тактические установки и хорошо проявили себя в организации игры, особенно в обороне. Что касается атакующих действий, конечно, всегда хочется большего, но у нас были хорошие моменты, которые мы могли бы реализовать. Тем не менее считаю, что это была достойная игра.

Насколько сильно изменится стиль игры команды в РПЛ? Команды в Премьер-Лиге играют в разном стиле, каждая — со своими особенностями. Например, «Локомотив» — один из сильнейших оппонентов. Но самое главное для нас — смотреть на свой собственный стиль, совершенствовать свою игру и не отступать от наших принципов», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

Напомним, ранее этим летом суд отправил в следственный изолятор совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что «Торпедо» может покинуть РПЛ по ходу следующего сезона.

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