Кононов — о нулевой ничьей «Торпедо» с «Локомотивом»: ребята выполнили наши установки

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов подвёл итоги товарищеского матча со столичным «Локомотивом» (0:0).

«В целом ребята выполнили наши тактические установки и хорошо проявили себя в организации игры, особенно в обороне. Что касается атакующих действий, конечно, всегда хочется большего, но у нас были хорошие моменты, которые мы могли бы реализовать. Тем не менее считаю, что это была достойная игра.

Насколько сильно изменится стиль игры команды в РПЛ? Команды в Премьер-Лиге играют в разном стиле, каждая — со своими особенностями. Например, «Локомотив» — один из сильнейших оппонентов. Но самое главное для нас — смотреть на свой собственный стиль, совершенствовать свою игру и не отступать от наших принципов», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

Напомним, ранее этим летом суд отправил в следственный изолятор совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что «Торпедо» может покинуть РПЛ по ходу следующего сезона.